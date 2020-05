Udinese, Teodorczyk e quella nostalgia dell’Anderlcht – FOTO

NEWS UDINESE – Il centravanti dell’Udinese Lukasz Teodorzcky qualche tempo fa aveva manifestato una certa intenzione di lottare per un posto nella Polonia durante i prossimi Euro2020, in programma l’estate 2021. Per farlo però ha bisogno di goal ma ancor prima di continuità ei l club friulano con il parco attaccanti che ha non può garantirgliela. Allora un nuova avventura è quello che servirebbe al centravanti classe ’91. Oggi il polacco ha manifestato una certa nostalgia nei confronti del suo ex club: l’Anderlecht. Con i belgi 3 anni fa si toglieva la soddisfazione di vincere il titolo. “Esattamente tre anni fa… Nessuno me l’ha dato, nessuno me lo toglierà” ha aggiunto su Instagram l’attaccante bianconero: