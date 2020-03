Udinese – Torino asse caldo sul mercato

Udinese – Torino potrebbe essere un binomio molto caldo sul calciomercato. I granata osservano da vicino il centrocampista ivoriano Seko Fofana, il quale piace molto al tecnico Longo. I piemontesi per il dopo Sirigu hanno messo nel mirino anche Simone Scuffet, portiere di proprietà dei friulani ma in prestito allo Spezia. I due club però secondo quanto riporta Tuttosport avrebbero anche un obbiettivo in comune, si tratta dell’attaccante argentino Federico Girotti del River Plate, considerato uno dei migliori giovani del panorama sudamericano.