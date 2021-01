Udinese, UFFICIALE: Mamadou Coulibaly alla Salernitana

Udinese News – L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Udinese Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con opzione e controopzione del centrocampista classe ’99 Mamadou Coulibaly. Il calciatore indosserà la maglia numero 2.

Mamadou Coulibaly, l’interesse della Salernitana risale a quest’estate

Questo il comunicato della Salernitana che ufficializza il passaggio di Mamadou Coulibaly alla squadra campana. Lo avevamo riportato, il centrocampista aveva le valigie in mano. il calciatore in questa stagione ha giocato solo 3 gare, le prime tre di campionato, 2 da titolare per 90′, l’ultima solo uno spezzone di partita. Il senegalese nel 2017 viene acquistato per 2 milioni di euro dall’Udinese, che lo preleva dal Pescara, con cui firma un contratto di cinque anni.

All’orizzonte c’era un ritorno nella serie cadetta, in prestito, la Salernitana monitorava la situazione da un po’. L’interesse estivo della squadra campana non è mai scemato in questi mesi, il rinforzo giusto per centrare la promozione. L’Udinese ora avrà bisogno di un sostituto, si punta Branislav Knezevic, calciatore classe 2002, in forza al Macva Sabac. Il mercato si avvicina e la dirigenza è già al lavoro per regalare a Gotti un nuovo innesto.

Il comunicato dell’Udinese sul prestito di Mamadou Coulibaly alla Salernitana

Anche l’Udinese sul suo sito internet ha comunicato l’ufficialità dell’operazione, ecco la nota del club friulano.

Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, con diritto di opzione e contro opzione, Mamadou Coulibaly alla Salernitana. A Mamadou i migliori auguri per il prosieguo della stagione.

Un’altra defezione per Luca Gotti, anche se il giocatore era uscito anche della rotazioni del tecnico nell’ultimo periodo. I bianconeri però devono fare fronte a una situazione di emergenza visti i tanti infortuni e il prossimo impegno di campionato prevede la gara casalinga contro il napoli di Gennaro Gattuso. Servono rinforzi per continuare la corsa salvezza.