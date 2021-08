Udinese – UFFICIALE: Success è un nuovo calciatore bianconero

Finalmente è arrivata l'ufficialità da parte della società bianconera. Ve lo avevamo detto e così è stato: Successo è arrivato!

Redazione

Finalmente è arrivata l'ufficialità. Isaac Success è un nuovo calciatore dell'Udinese a tutti gli effetti. C'è voluto molto. Non è stato così semplice. All'inizio sembrava che il centravanti non apprezzasse molto la meta che gli era stata proposta dal Watford. O forse, questa era soltanto una diceria. Le chiacchiere però stanno a zero. Success ha preso la sua decisione e ha scelto l'Udinese. Ma non finisce qui.

Finalmente è arrivata la conferma dell'ufficialità sul profilo Instagram dell'Udinese. Success è a disposizione del suo allenatore e dei compagni. Questa per lui è una nuova sfida che ha intenzione di vincere a tutti i costi mettendoci tutto l'impegno possibile. L'Udinese lo ha cercato, lo ha desiderato, lo ha voluto e poi se l'è preso. Gotti aveva bisogno di un centravanti e un centravanti è arrivato. Il mercato dell'Udinese però non è finito. Anzi, potremmo dire che siamo a metà. In che senso? I nomi in ballo sono tanti, forse anche troppi. Non solo quelli in uscita ma anche e soprattutto quelli in entrata. Anche Perez è arrivato a Udine. E adesso?

Success c'è ma è più che verosimile che li vedremo entrambi il 12 settembre nella partita dopo la sosta. Adesso, Gotti può abbracciare i suoi due nuovi acquisti. Che l'arrivo di un difensore e di un attaccante comporti la partenza di altri due nel loro stesso ruolo? In difesa è difficile che qualcuno parta. I giocatori sono abbastanza contati. Alquanto improbabile che Samir e Nuytinck possano fare i bagagli. Per quanto riguarda Becao e De Maio, invece, la storia è leggermente diversa. Questo però non è il momento di parlare anche di loro. Oggi bisogna festeggiare. Success è arrivato. Il popolo friulano ha altissime aspettative e il centravanti nigeriano farà il possibile per non deludere i suoi nuovi tifosi. Ma non finisce qui. E se arrivasse anche un big? <<<