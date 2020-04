UEFA, Olsson: “Coronavirus? Il calcio ne avrà ancora per due o tre anni”

NEWS UDINESE – Di recente il presidente dell’European League e membro del UEFA, Lars-Christer Olsson, ha parlato del coronavirus nello sport durante un evento a cui a partecipato. Secondo l’esponente dell’organizzazione internazionale, il calcio soffrirà per via del coronavirus per i prossimi due o tre anni:

“Il coronavirus influirà ancora nel calcio, almeno per due o tre anni. Se il virus muta, diventando ancora più grave di quanto già non sia stato, anche il calendario degli eventi sportivi internazionali potrebbe risentirne. Dico di aspettare e vedere quale sarà l’impatto definitivo sul business. Spero che tutto andrà per il meglio, Vogliamo salvaguardare il regolare svolgimento della stagione in corso e anche di quelle future. La decisione definitiva la prenderemo almeno a fine maggio”.