Udinese / Ultime dalla seduta odierna: ancora differenziato per Pereyra

I bianconeri si sono ritrovati quest'oggi per preparare al meglio la partita di domenica alle 12,30 contro il Sassuolo. Ecco le ultime

Dopo la sconfitta con il Torino, l'Udinese è chiamata subito al riscatto e il calendario propone un'altra sfida delicata. Alla Dacia Arena arriva il Sassuolo, reduce da due vittorie importantissime contro Milan e Atalanta, che hanno allontanato gli emiliani dalla zona calda della classifica. Forse l'avversario peggiore da incontrare in questo momento per i bianconeri, stroncati dagli infortuni e in un periodo di poca freschezza atletica. Il Sassuolo corre e sembra tornato quella della scorsa stagione. Servirà quindi una prestazione completamente diversa da quella vista contro i granata. Nel frattempo ecco le ultime dal Bruseschi.

Allenamento pomeridiano per l'Udinese che alla ripresa ha svolto subito una seduta intensa, con partitella anche per chi ha giocato domenica. Hanno lavorato a parte Success, che domani dovrebbe tornare in gruppo, e ancora Pereyra, che ha proseguito nel programma personalizzato. Il Tucu è atteso al rientro in gruppo tra domani e giovedì: se ce la facesse, potrebbe essere convocato per domenica.

Il rientro del capitano — Sottil può sorridere: il ritorno di Pereyra è fondamentale per tornare a fare punti. L'assenza si è sentita, soprattutto a livello di leadership, quando i bianconeri si sono trovati più in difficoltà. In caso di partenza dalla panchina però, ci sarà ancora una volta Ehizibue al suo posto, ad oggi nettamente in vantaggio su Ebosele. Vedremo quindi, dopo i prossimi allenamenti, la situazione legata alla sua presenza in campo con il Sassuolo.