Udinese / Ultime dalla seduta odierna: ancora differenziato per Perez

I bianconeri si sono ritrovati quest'oggi per preparare al meglio la partita di domenica alle 18 contro lo Spezia. Ecco le ultime

Redazione

Dopo la sconfitta con l'Inter, l'Udinese è chiamata subito al riscatto e il calendario propone un'altra sfida delicata. Alla Dacia Arena arriva lo Spezia, reduce dalla sconfitta in casa con i bianconeri di Allegri, che ha immischiato ancora di più i liguri nella zona calda della classifica. Un avversario difficile da incontrare in questo momento per i bianconeri, stroncati dagli infortuni e in un periodo di poca freschezza atletica. Il Sassuolo corre e sembra tornato quella della scorsa stagione. Servirà quindi una prestazione importante per tornare ad ottenere i tre punti. Nel frattempo ecco le ultime dal Bruseschi.

Dopo il giorno di riposo post partita, l'Udinese si è ritrovata nel primo pomeriggio per iniziare a preparare la gara con lo Spezia. La squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato più minuti contro i nerazzurri e chi è subentrato o ha giocato meno sabato. I primi, hanno svolto un programma aerobico di recupero sul campo, gli altri si sono soffermati su un lavoro di alta velocità alternato ad esercitazioni di finalizzazione. Lavoro differenziato per Nestorovski e Nehuen Perez: Sottil spera di recuperare il centrale argentino per domenica. Assente Ebosse in attesa degli esiti relativi alla distorsione al ginocchio.

Il rientro del capitano — Continuano i guai per Sottil. Dopo Bijol, squalificato ed Ebosse out per infortunio, ora rischia di essere assente anche un giocatore importante come Perez. Vedremo quindi, dopo i prossimi allenamenti, la situazione legata alla sua presenza in campo con lo Spezia.