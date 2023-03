Udinese / Le ultime dal Bruseschi: Nestorovski ha lavorato ancora a parte

Dopo il pareggio di sabato sera con l'Atalanta, l'Udinese è chiamata subito al riscatto e il calendario propone un'altra sfida delicata. I bianconeri saranno di scena al Castellani contro l'Empoli, reduce dalla sconfitta con il Monza. Un avversario difficile da incontrare in questo momento per i bianconeri, stroncati dagli infortuni e in un periodo di poca freschezza atletica. Servirà quindi una prestazione importante per tornare ad ottenere i tre punti. Nel frattempo ecco le ultime dal Bruseschi.

L'Udinese ha iniziato nel primo pomeriggio a preparare la prossima trasferta, quella di Empoli. Lavoro in campo sul campo e in parte in palestra per chi ha giocato a Bergamo, mentre alcuni elementi sono stati presi in carico per sedute individuali personalizzate. Si tratta di Thauvin, Masina, Samardzic e anche Ehizibue, assente per squalifica al Gewiss Stadium. Si sono visti in campo, ma a parte, anche Marvin Zeegelaar, definito da Pierpaolo Marino 'gradito ospite', e Filip Benkovic, che è rientrato per recuperare da un infortunio all'anca rimediato a dicembre con il Braunschweig, sua attuale squadra. Infine, con un preparatore tutto per lui, Ilija Nestorovski ha svolto esercitazioni sul campo: proprio a Bergamo, Sottil aveva rimarcato la sua indisponibilità.