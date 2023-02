Udinese / Brutte notizie per Sottil: Pereyra verso il forfait contro la Dea

Dopo il pareggio di ieri sera con lo Spezia, l'Udinese è chiamata subito al riscatto e il calendario propone un'altra sfida delicata. I bianconeri saranno di scena al Gewiss Stadium, contro l'Atalanta, reduce dalla sconfitta con il Milan che ha ridotto di un po' le ambizioni Champions degli orobici. Un avversario difficile da incontrare in questo momento per i bianconeri, stroncati dagli infortuni e in un periodo di poca freschezza atletica. Servirà quindi una prestazione importante per tornare ad ottenere i tre punti. Nel frattempo ecco le ultime dal Bruseschi.

Problemi sulla fascia destra per l'Udinese in vista della trasferta di sabato sul campo dell'Atalanta. Come riporta Il Messaggero Veneto i friulani dovranno fare a meno dello squalificato Kingsley Ehizibue e rischiano di non avere neanche Roberto Pereyra. Il "Tucu" è stato costretto ad un cambio forzato al minuto al 66esimo, nelle prossime ore sono previsti degli esami strumentali per comprendere l'entità dell'infortunio.