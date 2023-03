Udinese / Le ultime dal Bruseschi: capitan Pereyra si è riunito al gruppo

Dopo il pareggio di sabato sera con l'Atalanta, l'Udinese è chiamata subito al riscatto e il calendario propone un'altra sfida delicata. I bianconeri saranno di scena al Castellani contro l'Empoli, reduce dalla sconfitta con il Monza. Un avversario difficile da incontrare in questo momento per i bianconeri, stroncati dagli infortuni e in un periodo di poca freschezza atletica. Servirà quindi una prestazione importante per tornare ad ottenere i tre punti. Nel frattempo ecco le ultime dal Bruseschi.