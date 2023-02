Udinese / Ultime dalla seduta odierna: Perez verso il rientro con lo Spezia

I bianconeri si sono ritrovati quest'oggi per preparare al meglio la partita di domenica alle 18 contro lo Spezia. Ecco le ultime

Redazione

Dopo la sconfitta con l'Inter, l'Udinese è chiamata subito al riscatto e il calendario propone un'altra sfida delicata. Alla Dacia Arena arriva lo Spezia, reduce dalla sconfitta in casa con i bianconeri di Allegri, che ha immischiato ancora di più i liguri nella zona calda della classifica. Un avversario difficile da incontrare in questo momento per i bianconeri, stroncati dagli infortuni e in un periodo di poca freschezza atletica. Il Sassuolo corre e sembra tornato quella della scorsa stagione. Servirà quindi una prestazione importante per tornare ad ottenere i tre punti. Nel frattempo ecco le ultime dal Bruseschi.

Con ilo grave infortunio di Ebosse e la squalifica di Bijol, Sottil sta cercando di recuperare Nehuen Perez per la gara contro lo Spezia. Il centrale dell'Albiceleste, che ha saltato la trasferta di Milano per un fastidio, potrebbe dunque rientrare in tempo per la gara con gli aquilotti. Quest'oggi per lui allenamento in gruppo, un ottimo segnale in vista di domenica. In quel caso, dunque, niente cambio modulo, con il terzetto difensivo che sarebbe composto da Perez, Becao e Masina.

La nuova idea in attacco — Nella testa del tecnico c'è anche una nuova idea che riguarda una vera e propria rivoluzione del modulo: il doppio trequartista. Vista la difficoltà nel mettere la palla in porta, cercare di proporre ben due giocatori di qualità alle spalle di Beto potrebbe essere un'ottima soluzione. In questo primo esperimento i titolari dovrebbero essere Roberto Pereyra e Florian Thauvin. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo match di campionato. Parte una vera e propria emergenza difensiva: ecco chi starà fuori <<<