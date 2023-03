Udinese / Le ultime dal Bruseschi: Walace e Pereyra a parte, Masina out

I bianconeri si sono ritrovati quest'oggi per preparare al meglio la partita di sabato alle 20,45 contro il Milan. Ecco le ultime

Dopo la vittoria di sabato pomeriggio con l'Empoli, l'Udinese è chiamata a confermarla e il calendario propone un'altra sfida delicata. I bianconeri saranno di scena alla Dacia Arena contro i Campioni d'Italia, impegnati stasera contro la Salernitana. Un avversario difficile da incontrare in questo momento per i bianconeri, stroncati dagli infortuni e in un periodo di poca freschezza atletica. Servirà quindi una prestazione importante per tornare ad ottenere i tre punti davanti al proprio pubblico. Nel frattempo ecco le ultime dal Bruseschi.

Dopo il successo di Empoli, l'Udinese ha iniziato nel primo pomeriggio gli allenamenti in vista del Milan. Come di consueto, lavoro defaticante per chi ha giocato l'ultima partita, seduta più intensa per gli altri, tra i quali Ebosele e Samardzic. Lavoro differenziato per Walace e Pereyra, che hanno svolto esercizi in palestra e trattamenti terapeutici nell'ottica gestionale loro riservata. In seguito all'elongazione al flessore della gamba destra, Adam Masina oggi si è limitato a fare delle terapie.

Quando ritorna Ilja — Infine, con un preparatore tutto per lui, Ilija Nestorovski ha svolto esercitazioni sul campo: proprio a Bergamo, Sottil aveva rimarcato la sua indisponibilità. Vista l'emergenza in attacco, il ritorno del centravanti macedone potrebbe essere una soluzione gradita al tecnico piemontese che avrebbe nel suo arco un'altra freccia da scagliare. Cambiando rapidamente discorso, l'Udinese vuole provare a raggiungere il sesto posto a tutti costi. Raggiungere l'Europa sarebbe un incentivo per evitare un esodo in estate