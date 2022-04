Venezia – Udinese / Le formazioni ufficiali: “Sorpresa in difesa”

Il team bianconero continua la sua cavalcata verso la fine del campionato. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre

Alla fine il tecnico bianconero riesce a sorprendere tutti. In panchina ci va Marvin Zeegelaar ed al suo posto Nehuen Perez, un vero e proprio ritorno fondamentale per il difensore nel giro della nazionale argentina. Di conseguenza in campo ci sarà la difesa titolarissima e il mister vuole fare affidamento su tutti i migliori. Al posto dello squalificato Pereyra nel centro del campo ci andrà un altro talento molto importante, stiamo parlando del tedesco con origini turche: Tolgay Arslan. Oggi c'è anche un altro ritorno (anche se questo era atteso) stiamo parlando dell'attaccante spagnolo Gerard Deulofeu. Il talento è pronto per fare la differenza e non vede l'ora di continuare a far male alle retroguardie del nostro campionato. Intanto non perderti un incontro importante come quello di questo pomeriggio. Scopri dove poter seguire il match live. Non fartelo raccontare <<<