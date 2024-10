Venezia-Udinese | Parla Nani: “Touré non era ultimo uomo”

Disparità di giudizio?

"Per quale motivo è stato espulso Touré? Vorrei una risposta! Touré non era assolutamente ultimo uomo, c'era Kamara che poteva ancora intervenire. Sapete qual è il nostro stile e difficilmente ci lasciamo andare alla protesta. In questo caso, però, è mancata uniformità di giudizio. C’è stata una disparità di giudizio evidente. L’ho rivista in video l’espulsione, Kamara stava per intervenire e mi chiedo perché sia stato espulso".