Udinese-Verona / Le formazioni ufficiali: ancora Ehizibue al posto del Tucu

La squadra allenata da Andrea Sottil è finalmente pronta per tornare sul campo da gioco. Dopo la vittoria con la Samp, è tornato entusiasmo nell'ambiente friulano che ora vuole dare seguito alla prestazione di Marassi. L'avversario di giornata non sarà dei più semplici da affrontare, visto che stiamo parlando di un Verona capace di raccogliere 6 punti nelle ultime tre gare. Adesso non è più tempo per scherzare ma bisogna iniziare a fare sul serio e una vittoria terrebbe vivi i sogni per un posto in Europa. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le scelte da parte dei due mister. Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Verona.