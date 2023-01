Udinese-Verona / Sottil nel pre: “Pereyra out. Thauvin arriva in settimana”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo non perdere le parole di Andrea Sottil

La squadra bianconera si prepara al quinto incontro di campionato di questa seconda parte di stagione. Adesso bisogna lavorare al meglio e soprattutto mettere in campo tutto quello che si è visto domenica scorsa a Marassi. Arrivato il momento di dare seguito alla vittoria con la Samp e iniziare a portare a casa punti importanti per poter scalare la classifica. Nel frattempo e proprio nel prepartita ha detto la sua il tecnico Andrea Sottil . Non solo a presentato il match sotto tutti i punti di vista, ma non sono mancati anche i commenti su tutti i giocatori che devono ancora trovare una quadra e sono fuori, partendo da Gerard Deulofeu.

Le parole sul mercato

“Giocare le partite con il mercato aperto non è facile – prosegue il tecnico piemontese – Mi dispiace per Deulofeu, lui è molto molto importante pe noi. Mi auguro che torni presto. Pereyra non sarà della partita per un guaio muscolare. Nonostante questo, mi aspetto una prestazione migliore di quella di Genova, tenendo conto di queste assenze e la cessione di Makengo“. A proposito di mercato, in queste ore è caldo il nome di Thauvin: “Lo dico sempre, questa è una società di livello e attenta alle esigenze. Credo che in questi due giorni la trattativa sarà chiusa e aspetto a braccia aperte questo giocatore con grandi qualità”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le formazioni ufficiali del match <<<