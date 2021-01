Verso Juventus-Udinese: Deulofeu, altro stop per lo spagnolo

Udinese News – Un altro stop per Gerard Deulofeu. L’attaccante spagnolo, infatti, aveva accusato un problema anche nell’ultima gara di campionato, prima della sosta Natalizia contro il Benevento, per un edema osseo. Sembrava potesse esserci per la prima gara del 2021, contro la Juventus di Andrea Pirlo, il peggio sembrava essere alle spalle, con il calciatore che aveva pienamente recuperato. Non è così. L’ex Milan, infatti, è in fortissimo dubbio per il match di domani sera alle 20:45. Gerard Deulofeu si è fermato di nuovo, a causa del riacutizzarsi del dolore per l’edema al piede ha costretto l’ex Watford a non allenarsi. Mister Gotti potrebbe anche decidere di convocarlo, ma solo per farlo stare con il resto del gruppo. I tanti impegni ravvicinati del mese di gennaio, impongono cautela. Bisogna evitare altre brutte ricadute, quindi vederlo in campo contro la Juventus al momento è davvero difficile, se non impossibile.

Notizie Udinese – Le scelte di Gotti per l’attacco dopo la ricaduta di Deulofeu

Il nuovo infortunio di Gerard Deulofeu quindi costringe mister Luca Gotti ad avere scelte praticamente obbligate in attacco, in vista dei bianconeri. Lo spagnolo come detto al massimo assisterà alla gara dei suoi compagni dalla panchina. Fernando Forestieri non è al meglio e anche lui non dovrebbe esserci, almeno dal primo minuto. In attacco quindi spazio alla coppia Pussetto-Lasagna, che avranno il compito di riuscire a finalizzare le azioni offensive dell’Udinese. Gotti non rinuncerà al suo 3-5-2, così come a Rodrigo De Paul, oggetto dei desideri di mercato proprio della Juventus, e a Pereyra a centrocampo. I due argentini dovranno ispirare il reparto avanzato con le loro giocate e uno tra Wallace e Arsaln avrà il compito di coprire le spalle ai due fantasisti. Il nuovo stop di Deulofeu complica quelli che erano i piani del tecnico e forse potrebbe spingere l’Udinese ad andare sul mercato a gennaio, alla ricerca di un’altra punta.