Vicenza, Di Carlo: “Contento nonostante la sconfitta con l’Udinese”

Dopo la sconfitta nell’amichevole contro l’Udinese, il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato della sconfitta contro i friulani: “Sono molto contento nonostante la sconfitta, ma la squadra ha giocato con personalità, voglia, determinazione contro una Udinese che denotava una certa fisicità e in modo propositivo come piace a me, non solo per difendersi ma anche per proporre il nostro gioco. Sono molto contento perché alla fine nonostante i molti cambi e qualche giocatore affaticato, abbiamo giocato fino alla fine sfiorando il terzo gol con Giacomelli prima di subire quello dell’Udinese“.