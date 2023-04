News Udinese – Walace è davvero così insostituibile? / Ecco la risposta

Il centrocampista bianconero Walace ieri non è riuscito ad essere al fianco della squadra per via di una squalifica. Le troppe ammonizioni ricevute in questo campionato lo hanno portato a saltare un incontro fondamentale come quello di ieri pomeriggio contro il Bologna di Thiago Motta. Questa è la prima gara di campionato che il brasiliano ha dovuto saltare e di conseguenza oggi possiamo finalmente dare una risposta alla domanda: l'Udinese può fare a meno di Walace? Oppure il calciatore ex Amburgo è l'unico insostituibile? Ricordiamo a tutti che abbiamo già anche l'onesto parere di Sottil. Diverse volte in conferenza ci ha tenuto a ricordare l'importanza di un calciatore come il brasiliano.