Udinese | Walace: “Ringrazio Sottil. Mi sento un leader di questa squadra”.

Il centrocampista brasiliano, punto fermo dei bianconeri, è stato ospite del consueto appuntamento del lunedì Udinese Tonight

Redazione

Walace è stato ospite del consueto appuntamento del lunedì di Udinese Tonight. Il mediano verdeoro ha cominciato fin da subito ad analizzare il risultato di sabato a Bergamo, il decimo pareggio nelle ultime 17 gare: “Abbiamo giocato in un campo difficile, contro una squadra che gioca con grande intensità. Io lo vedo come un pareggio positivo, un grande risultato. Il pareggio in casa con lo Spezia, invece, meno positivo, non possiamo prendere quei gol, ma nel calcio succede”. Come dice mister Sottil, “non dobbiamo continuare a guardare il passato e per me ha ragione. Quando finisce la partita, dobbiamo subito guardare avanti verso la prossima sfida”.

Come commenti la tua stagione fino ad oggi?

"Cerco sempre di aiutare i miei compagni e la squadra, cercando di fare quello che dice il mister e sono felice di questi numeri (terzo miglior recuperatore di palloni del campionato) perché dimostrano il mio lavoro. Io lavoro per questo, voglio giocare sempre e in allenamento do sempre il cento per cento per dimostrare questa mia volontà”. Nonostante i tantissimi palloni recuperati, Walace è un giocatore che commette pochi falli “proprio perché voglio giocare sempre e prendere il giallo per me non va bene, cerco sempre il pallone. In questi quattro anni sono migliorato tanto a livello di intensità. Mi sento un leader di questa squadra”.

A chi devi questo tuo netto miglioramento negli anni?

“Devo ringraziare tutti gli allenatori che sono stati qui. Sottil è un grande allenatore: ad inizio stagione mi ha fatto vedere quello che voleva lui, come ad esempio giocare a due tocchi con la palla, giocare in avanti ed avere grande intensità nella marcatura. Lo ringrazio perché sono migliorato. Di questi tre allenatori, penso che con Sottil giochiamo più alti, con grande aggressività. Negli anni scorsi giocavamo più bassi, secondo me, per questo forse tiro più in porta in questo campionato”.

Le parole di Walace — Qual è adesso il vostro obiettivo stagionale?

“Il nostro obiettivo è fare più punti possibili, consapevoli che sia difficile, perché la serie A è così. È difficile trovare una spiegazione, in tutte le squadre ci sono alti e bassi, è normale. Certo che potevamo essere più in alto in classifica, per questo vogliamo vincere”.

Nel frattempo, sei anche diventato papà, come stai qui a Udine?

“Fare il papà mi rende felicissimo, è la mia base. Non so come faccia mia moglie ad avere cinque maschi in casa, chiedetelo a lei – scherza il centrocampista. Qui a Udine mi sento benissimo, mi avete accolto molto bene, non c’è niente da dire. A Pasian di Prato mi sono anche sposato due anni fa, ci sono dei momenti indimenticabili in questa città”. Al termine della trasmissione, Walace ci ha tenuto a mandare un messaggio alla tifoseria: “Non mi mancherà mai la cattiveria in campo ed assicuro i tifosi che a tutti noi non mancherà mai la voglia di vincere”.

