Watford e Udinese, nella top10 dei peggiori attacchi d’Europa

Per Gino Pozzo il 2019 rischia di diventare un annus horribilis. Il Watford è ultimo, l’Udinese è due passi dalla zona rossa, ma soprattutto entrambe le squadre hanno un attacco da paura, nel senso che non fa tremare gli avversari ma i propri tifosi. Infatti le due squadre appaiono come tra le 10 peggiori nel panorama calcistico europeo, bella soddisfazione.

La Spal ha il peggiore attacco in Italia e il secondo peggiore dei cinque maggiori campionati europei, mentre l’Udinese, nella classifica complessiva europea è terzultima, proprio alle spalle degli estensi. LA Serie A dimostra di non avere appeal col gol anche grazie a Brescia e Sampdoria con soli 14 gol segnati. Tra i peggiori dieci attacchi d’Europa ci sono Leganes, Dijon, Real Valladolid, Nimes ed Espanyol, ma è il Watford, ultimo in Premier League, a guidare questa graduatoria negativa.