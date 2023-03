Empoli-Udinese / Zanetti: “Partita difficilissima. Vicario ancora in dubbio”

Paolo Zanetti è pronto per il prossimo incontro di campionato e sa benissimo che il suo Empoli deve invertire il ruolino di marcia per tornare a rendere come a inizio anno, con la vittoria di San Siro su tutte. La partita contro l'Udinese può aiutare a risollevare i toscani dopo la sconfitta amara dell'U-Power Stadium contro il Monza. Non perdiamo altro tempo ed andiamo ad analizzare le dichiarazioni del mister che guida i toscani da questa stagione. Ecco la conferenza stampa di Zanetti alla vigilia dell'incontro con i bianconeri di mister Sottil.

"Sta convivendo con una botta al costato che gli ha creato un ematoma interno. E' convocato, ma non ho la certezza che ci sarà, ad oggi. Valuteremo domani, la scelta sarà fatta all'ultimo. In caso è pronto Perisan, in cui abbiam grande fiducia. La squadra sta bene, non ci sono problemi particolari. La forza di questo gruppo è quello di mantenere la propria mentalità al di là degli eventi. Si sono allenati a 300 all'ora, sono belli incazzati dopo le due sconfitte. Fare un percorso netto in serie A è difficile. Adesso abbiamo una opportunità per rimettere subito la barca sulla retta via, di dare una bella gioia ai nostri tifosi in casa. Abbiamo un vitale bisogno di loro per portare a casa il nostro obiettivo, che è lì vicino".