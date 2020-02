Zeman spezza una lancia a favore della Juventus: “Rigori ci stavano”

NEWS UDINESE – L’allenatore Znedek Zeman fu uno dei primi a denunciare i metodi poco ortodossi utilizzata dalla Juventus per vincere le partite. Ieri, dopo diverso tempo, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rincarato la dose. Colpevoli un paio di rigori fischiati a favore del club bianconero durante il match contro la sua squadra. A spezzare una lancia a favore della Vecchia Signora è proprio il tecnico ceco. Il boemo ha sì, detto che gli estremi per il tiro dal dischetto c’erano, però non ha dimenticato quanto successo in passato. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb:

“Juventus-Fiorentina? L’ho vista la partita e posso dire che i quei due rigori s potevano anche dare. Lo hanno deciso al VAR. In passato ci sono state tante altre cose, era tutto un comprare. Invece quelli di ieri si potevano dare e lo hanno fatto. Chi si occupa del VAR è pur sempre un arbitro. Servono delle soluzioni più chiare. Alcune non lo sono affatto, né per il VAR né per l’arbitro. Alla fine è il direttore di gara che decide, così com’è sempre stato. Non credo ci saranno delle ripercussioni sulla Fiorentina. Vinceranno la prossima partita e tutti i problemi svaniranno“.