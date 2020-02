Brescia-Udinese, i voti degli altri

MESSAGGERO VENETO

5,5 Musso Due parate semplici, poi si fa passare il destro di Bisoli tra le gambe. Non è un bel vedere.

5,5 De Maio Sfiora il gol di testa, è il principale protagonista del frittatone difensivo che porta al gol del Brescia. Mezzo voto in più per come gestisce al limite dell’area il pallone che poi porterà all’1-1.

5,5 Ekong Anche lui non è impeccabile nell’azione della rete bresciana. Fino a quel momento aveva disputato una gara attenta.

6,5 Nuytinck Dietro sbriga il lavoro con semplicità. Sua la spizzicata per l’occasione di De Maio, pure lui c’è nell’azione dell’1-1.

6,5 Stryger Larsen Specialmente all’inizio funziona bene la catena di destra con De Paul. Suo un cross che Okaka poteva sfruttare meglio.

5,5 Jajalo Schierato a sorpresa al posto di Mandragora, ha un brutto impatto sulla gara. Prende subito un’ammonizione che lo condiziona.

6 Fofana Grande stapotenza fisica ma non è lucido quando si tratta di scegliere la giocata negli ultimi venti metri.

6,5 Sema Nel primo tempo è una spina nel fianco del Brescia, cala alla distanza.

5,5 Lasagna La traversa dopo 2′ è l’ennesimo gol sbagliato. Con le sue sparate fa male al Brescia, ma poi bisogna buttarla dentro.

6 Okaka Spreca anche lui troppo sotto rete sia di piede che di testa. Lucido nel dare a De Paul la palla del pareggio.

6 Mandragora Mezz’ora di ordinaria amministrazione.5 NestorovskiMale. Innesca un contropiede avversario, fallisce il 2-1 di testa. Capito perché gioca sempre Lasagna?

SV Zeegelaar Un quarto d’ora senza poter incidere.

6,5 De Paul Non gioca su livelli altissimi, ma si erge comunque rispetto agli altri e non soltanto perché ha il merito di trovare il gol del pareggio nei minuti di recupero. Nel primo tempo aveva sbagliato alcune scelte di passaggio che potevano permettere all’Udinese di arrivare in porta, nella ripresa prima della rete finale il portiere avversario gli aveva deviato sulla traversa una bellissima conclusione. In questo momento è determinante per la squadra.

GAZZETTA DELLO SPORT

6,5 Udinese