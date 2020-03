Coronavirus, arrivano segnali confortanti dal farmaco Tocilizumab

Il virus Covid-19 sta mettendo in ginocchio l’Italia, la vita dei cittadini de bel paese è mutata nel giro di due settimane. Strade vuote, uscite dalla propria abitazione solo per stretta necessità, queste sono le misure prese dal governo italiano per contrastare l’alto tasso di contagio del virus. Secondo quanto riporta il quotidiano “La Stampa” l’Ospedale Cutugno di Napoli avrebbe effettuato dei test somministrando il farmaco Tocilizumab ad alcuni pazienti positivi al Coronavirus. Secondo i primi risultati i due pazienti al quale è stato sottoposto il farmaco sabato scorso, avrebbero mostrato evidenti segni mi miglioramento, in particolare il paziente con polmonite grave. L’altro paziente invece rimane in situazione stazionaria. Il Tocilizumab molto probabilmente sarà sperimentato nuovamente e su altri pazienti. Esperti medici cinesi intanto ne hanno raccomandato l’utilizzo. Il Tocilizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato sviluppato dalla Hoffmann-La Roche e Chugai Chugai è un farmaco immunosoppressore, studiato principalmente per il trattamento dell’artrite reumatoide e dell’artrite idiopatica giovanile sistemica. Intanto è stato chiesto un protocollo nazionale. L’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato lo stato di Pandemia. Le prossime strutture a sperimentare il farmaco saranno lo Spallanzani di Roma, il Sacco di Milano e il Giovanni XXIII di Bergamo.