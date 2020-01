Corsport: Effetto Ibra sul Milan che batte l’Udinese

Il commento del Corriere dello Sport alla vittoria del Milan sull’Udinese.

(…)Nel tabellino dei marcatori non figura il suo nome, ma c’è la netta sensazione che senza di lui in campo il Milan di Pioli non sarebbe riuscito a ribaltare l’Udinese dopo essere andato in svantaggio dopo apena 6′ di gioco. Fra i “miracolati” dell’era-Ibra 3 nomi su tutti: Castillejo che appare trasformato dopo essere stato, già nell’estate 2019 e anche in questo inizio di mercato, sulla lista dei partenti; Leao al quale mancava solo la convinzione di essere un attaccante vero; Rebic che con la sua doppietta di ieri ha cambiato il volto della sfida contro l’Udinese subentrando dal 1’st a Bonaventura.