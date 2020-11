De Paul: “Vivo per il calcio. Pereyra mi accusa che in allenamento sono un pazzo”

Rodrigo De Paul è rimasto il solo bianconero a difendere i colori della nazionale argentina dopo l’infortunio di Pereyra e la mancata convocazione di Musso reduce dalla rottura del menisco. Il diez si racconta in una lunga intervista a La Nacion.

“Nella vita di tutti i giorni, mia moglie e mia madre sono le due persone con cui parlo di più. A volte sento molta pressione perché voglio che tutto vada bene: che ai miei fratelli non manchi nulla, che cresca in Nazionale, che la società migliori. Quindi mi appoggio a mia moglie, che mi aiuta a liberare la testa, e a mia madre, che si prende cura di tutta la famiglia in Argentina.

Essere un professionista mi rende felice. E tutto quello che ho ottenuto nella mia vita calcistica è stato grazie alla mia professionalità. A livello di allenamento, cibo, riposo. Per questo sono diventato un giocatore importante per la nazionale. Oltretutto essere all’Udinese non è la stessa vetrina come essere al PSG. Sono immensamente felice per le cose che ho ottenuto, visto da dove vengo, la famiglia che ho formato. Ed essere calciatore è un lavoro per due: posso essere così per via della donna accanto a me. Forte, che mi accompagna, che capisce i tempi del calciatore. Stiamo insieme da 11 anni. So che nessuno intorno a me è con me per interesse: ho i miei amici da quando avevo tre o quattro anni. La mia cerchia è molto ristretta. È un momento molto felice, e a volte questo mi spaventa un po’, hai paura che il futuro possa riservarti brutte sorprese. Ma devi divertirti e basta. Vado sempre avanti, alzo la testa e continuo.

I leader non hanno bisogno di urlare per essere ascoltati. Basta l’esempio, mettendoci la faccia. Col tempo, negli anni, sono diventato un leader. Mi piace quel tipo di pressione, quel tipo di responsabilità. Vivo per il calcio, mi piace allenarmi e cerco di fare in modo che anche i miei compagni lo facciano al meglio perché sono convinto che giochi come ti alleni. So che i miei colleghi mi vedono in questo modo. Quindi mi prendo questa responsabilità, anche se ci sono momenti in cui non è facile, ci sono altre cose nella testa, abbiamo tutti una vita. Ma non mi appesantisce.

Vado in palestra un’ora prima dell’allenamento, accendo la musica ad alto volume, salgo sul tapis roulant e corro. Questo mi rimette in sesto e quando mi unisco agli altri sono pronto a spingere. Anche nella Selección cerco di essere un esempio, di aiutare. Non decidi di essere un leader, non lo scegli. Ci sono molte sfumature che ti portano a questo. Sono sempre stato uno a cui piace parlare in campo e allenarmi ad alta intensità. Puoi dire ad un compagno: “colpiscilo, colpiscilo, questa è la nazionale”, oppure “colpiscilo, stai giocando in serie A”. E mi piace essere un leader, adempiere a questo ruolo.

Sono passati quasi sette anni da quando ho lasciato l’Argentina. A quel tempo il Racing non aveva un posto dove pranzare o un nutrizionista. Uscivo dall’allenamento e andavo a mangiare con qualcuno e bevevo una Coca-Cola. All’Udinese ho incontrato un bravissimo nutrizionista che non mi ha costretto a “mangiare questo o quello”, si è seduto con me e mi ha spiegato il perché. Perché è importante non mangiare zuccheri o perché è importante mangiare carboidrati il ​​giorno prima della partita. Ovviamente, non giochi bene perché mangi meglio, non ha senso. Ma se lo fai, sarai meno stanco e questo ti porterà ad avere una testa più libera per prendere decisioni migliori. E ti riprenderai più velocemente da una partita all’altra e avrai meno infortuni”.

L’Udinese. “Tucu Pereyra è mio fratello, ma sa che quando usciamo per allenarci non c’è relax. A volte mi accusa: “Sei un altro, sei pazzo”, mi dice. Adesso c’è Nahuel Molina, che mi sta vicino perché gioca a destra, e io lo faccio impazzire. È chiaro che in campo ho un ruolo da svolgere.

Mi piace essere qui. Guardo molta TV argentina. Nel pomeriggio mi alleno con un insegnante privato che ho incontrato al club, faccio il mio doppio turno per due anni . È insegnante e fisioterapista, tutti i pomeriggi andiamo in palestra. La mia vita è questa: allenarmi, tornare a casa, stare con mia figlia e mia moglie, allenarmi di nuovo, cenare in famiglia. Ceniamo come in Argentina: è impossibile farlo prima delle nove e mezza. È difficile invitare qualcuno a casa e mangiare alle 19:45; alle undici e mezza ho una fame terribile. Qui abbiamo le cose che ci rendono felici. Non ci serve così tanto. Questa città ci ha accolto fin dal primo giorno, ci ha resi genitori. Sembrano piccole cose, ma come l’ospedale di questa città ha trattato mia moglie e mia figlia è stato molto importante per me. Abbiamo il nostro ristorante dove passiamo il Natale, i nostri posti dove passeggiare, anche mia moglie ha la sua routine. La società mi ha fatto sentire importante sin dall’inizio, regalandomi una maglia iconica per l’Udinese. Mi ha fatto giocare per la nazionale argentina, mi ha permesso di giocare una Copa América al fianco del miglior giocatore della storia. Queste cose creano legami difficili da rompere, da nessun’altra parte sarei a mio agio come me qui. Ma mi piacciono le sfide, mi piace crescere. Voglio giocare la Champions League, voglio giocare un Mondiale”.

La Selección.“Non avevo idea di come sarebbe stata la nazionale, ma sono arrivato e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Sono persone buone, umili, divertenti, con tanta voglia di lavorare. Quando arriviamo in sede vogliamo allenarci subito, anche se abbiamo alle spalle un viaggio di 14 ore. Trovi sempre persone alle 10 di sera in palestra. I fuori orario sono bellissimi, ci divertiamo un sacco, ridiamo”.

Messi. “So che se hai un compagno come Leo, sei sempre sotto i riflettori, ma questo non mi condiziona. Passiamo molto tempo insieme. Ha un’aura speciale. Non cambia per me, non mi alleno diversamente per lui. Ma se fosse a casa mia adesso, tutti quelli che sono qui lo guarderebbero. Negli aeroporti, quando arriviamo, anche quelli con i gilet arancioni sulla pista si avvicinano al nostro aereo, smettono di occuparsi di quello che devono fare”.

FONTE Lanacion.com.ar