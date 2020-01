Gazzetta. Gotti aspetta due esterni

Il punto sull’Udinese sulle pagine della Gazzetta.

Altri ritocchi non ci dovrebbero essere a meno di clamorose operazioni in uscita che il club dei Pozzo non ha mai effettuato nella sua ultra trentennale gestione durante il mercato invernale se si eccettua il passaggio di Nestor Sensini al Parma nel 1993.

A destra

Gotti ha a disposizione il danese Larsen e l’olandese Ter Avest, due elementi con caratteristiche più difensive che offensive. Servirebbe un giocatore che sappia puntare l’uomo come sa fare dalla parte opposta Sema arrivato in prestito in estate dal Watford. Gino Pozzo potrebbe pescare una soluzione all’estero, anche perché le proposte arrivate dal Torino (Parigini ed Erba per avere Fofana) non convincono molto.

A sinistra

Quando si è fermato Sema, Gotti ha dovuto spostare sulla sinistra Larsen. Al momento l’ipotesi più credibile riguarda un ritorno di Zeegelaar che, dopo i sei mesi vissuti in Friuli da gennaio a maggio, non aveva voluto ritornare. L’olandese si giocherebbe il posto con lo svedese al momento il volto nuovo più convincente dei friulani. Intanto la squadra in vista della gara di lunedì a Lecce anticiperà a questa sera l’inizio del ritiro per partire poi domani pomeriggio verso il Salento.