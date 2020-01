Gazzetta: Lasagna tre gol, ma a San Siro…

Il punto della Gazzetta sull’Udinese in attesa del Milan

Tre gol segnati in tutto il girone d’andata. Non era con questi numeri che Kevin Lasagna voleva arrivare al giro di boa nel campionato che porta agli Euorpei. Nelle gerarchie di Mancini il numero 15 friulano è scivolato nelle retrovie, in quelle di Gotti, invece, continua a essere la spalla ideale per Stefano Okaka. I due domani saranno schierati in coppia a San Siro per cercare di mandare di traverso il pranzo al Milan di Ibra. L’Udinese confida nella buona stella di Lasagna che quando gioca a S. Siro ha il gol facile. Ne ha segnati 4 in tutto: il primo in assoluto in serie A arrivò proprio al Meazza con la maglia del Carpi (avversario l’Inter) gli altri tre sono targati Udinese: un altro all’Inter nel 3-1 per i friulani del 17 dicembre 2017, due al Milan, l’ultimo lo scorso 2 aprile che valse l’1-1 per i friulani. Lasagna dovrebbe vincere il ballottaggio con Nestorovski, mentre è certo di non andare oltre la panchina il polacco Teodorczyk (con una maschera protettiva dopo la contusione all’orbita oculare rimediata con la Juve.

Mercato

Il polacco potrebbe essere in uscita (Anderlecht) e in quel caso l’Udinese dovrebbe trovare un sostituto. In entrata al momento l’ipotesi più concreta riguarda il terzino sinistro Zeegelaar che diventerebbe l’alternativa sulla sinistra a Sema. Il giocatore dell’Udinese che al momento ha più mercato è Fofana, ma difficilmente Gino Pozzo smonterà il centrocampo ora che Gotti con l’ivoriano, Mandragora e De Paul ha trovato la quadra.