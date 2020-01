Gazzetta: Lecce inc iris in casa, Udinese in crisi in trasferta

La presentazione di Lecce-Udinese sulla Gazzetta;:

E’ l’unica squadra a non avere ancora vinto in casa: solo nella stagione 2011-2012 (Di Francesco e poi Cosmi) aveva fatto peggio, conquistando il primo successo interno alla decima gara. L’ultimo successo in A al Via del Mare risale al 7 aprile 2012, 4-2 alla Roma: da allora, 11 partite, con 4 pareggi e 7 sconfitte. «Dobbiamo sbloccarci, mettendo cuore e qualità contro l’Udinese, che ha imponente struttura fisica, velocità e uomini importanti, come Mandragora e De Paul – dice Liverani -. In attacco siamo al completo. Valuterò quale schieramento può garantire il giusto equilibrio, se giocare con due elementi in appoggio a una punta o con due attaccanti e il trequartista». Dal mercato l’allenatore attende novità. Ormai vicino Deiola (con il Cagliari si lavora pure per Ionita e col Sassuolo per Bourabia), sono avviate le trattative per Djidji col Torino e per Saponara con la Fiorentina. In uscita, Fiamozzi: è seguito dall’Empoli, pronto a fare un investimento importante per La Mantia.

Qui Udinese

I numeri parlano chiaro: 14 punti conquistati in casa, 4 in trasferta. L’Udinese con la valigia non ha reso quanto tra le mura amiche.«Dobbiamo fare delle riflessioni sul nostro rendimento fuori casa – dice il tecnico Luca Gotti –, abbiamo bisogno di trovare quella continuità che finora ci è mancata. La mia squadra l’ho vista benissimo in allenamento; dopo un break di 7 giorni il problema non è mai di ordine fisico ma mentale». Nelle ultime tre gare del 2019 Gotti ha schierato sempre la stessa formazione con l’eccezione di Sema rientrato con il Cagliari. «Quelli che ultimamente non giocano in allenamento stanno spingendo molto e meriterebbero di giocare. Non è facile per me fare le scelte, anzi diciamo pure che sono in difficoltà. Ma devo pensare che abbiamo 18 punti e il Lecce 15 e che si tratta di uno scontro diretto per la salvezza».