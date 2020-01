Gazzetta: “Rebic all’ultimo secondo fa godere il Milan: l’Udinese è ribaltata”

Il Milan conquista una vittoria come non lo aveva mai fatto: con la cattiveria e la voglia di non arrendersi. Piega l’Udinese con tre gol (dopo essere passato in svantaggio e poi rimontato) senza il contributo di Ibrahimovic. Zlatan collabora ma non finalizza: in giornate così è positivo anche questo. Pioli lo presenta titolare a San Siro per la prima volta, nella giornata in cui deve rinunciare a Musacchio, Calhanoglu e Calabria. Dall’inizio anche Kjaer (già testato in Coppa Italia), Bonaventura e Conti. Per Gotti ancora Okaka e Lasagna davanti, De Paul è l’uomo di qualità a centrocampo. San Siro aspettava Zlatan ma dopo sei minuti colpisce Stryger Larsen, danese dell’Udinese: è pronto e preciso a segnare dalla distanza dopo l’uscita a vuoto di Donnarumma. Non è un grande Milan, gli avversari pressano e il centrocampo rossonero non ha tempo di ragionare. Castillejo è nella versione tuttofare confusionario e a Ibra arrivano pochi palloni giocabili. Il primo ad andare vicino al pareggio è così Romagnoli di testa su calcio piazzato. I rossoneri conquistano una serie di calci d’angolo, ma non vanno oltre: Ibrahimovic stacca ma è impreciso, Leao è murato quando riesce ad andare al tiro. Troppo poco Milan e infatti San Siro all’intervallo fischia una prestazione senza cattiveria.

Il secondo tempo è di un’altra marca e si intuisce subito: così il Milan può ribaltare il risultato dopo 25’ di pressione costante. Pioli cambia con Rebic per Bonaventura e funziona: Conti in discesa dalla destra serve in mezzo il croato per il primo gol rossonero. Un gol in A che per il 18 del Milan torna a 1540 giorni di distanza: aveva segnato in campionato con la Fiorentina nel 2015. L’arbitro Pairetto beccato dalla Curva Sud ricorre al Var per un tocco di mano sul contrasto tra Ibra e Becao: il rigore non c’è e il polemico Pioli viene ammonito. Se la rimonta si compie è anche perché prima Gigio riscatta l’errore sul vantaggio bianconero con una parata difficilissima su Mandragora, che calcia da pochi metri, e poi con una deviazione al volo sul tentativo di Okaka. Sugli sviluppi di un corner può allora arrivare il raddoppio rossonero: Theo Hernandez si avventa sulla palla respinta dalla difesa friulana e con un sinistro al volo trova da fuori area l’angolo basso dove Musso non può arrivare. Theo è così il capocannoniere rossonero in campionato: per ritrovare un difensore del Milan capace di segnare 5 gol in A si deve indietreggiare a Panucci nel 95-’96. Ora i rossoneri controllano con maggiore attenzione di prima, quando le imbucate avversarie erano frequenti. Ibra richiama l’attenzione su di sé due volte in quattro minuti: all’80’ per un giallo, all’84 per il primo vero pericolo verso Musso, ma il destro in scivolata è alto di poco. Quando la partita sembra ormai chiusa l’Udinese trova il pareggio con Lasagna: Stryger Larsen stavolta è in versione assist man, sul suo cross il colpo di testa del compagno è imparabile per Gigio. Per Lasagna è il quinto gol consecutivo a San Siro contro Milan e Inter. Finita qui? Macché, perché questa è la giornata di Rebic. Che al 93’ raccoglie da Ibra, continua in azione personale e trova l’unico angolo scoperto. San Siro esplode: il Milan trova la vittoria e una preziosa risorsa in più.