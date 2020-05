GdS – Pozzo: “Ho ancora un sogno, tornare in Europa con l’Udinese”

“Di Natale è esploso tardi, a 28 anni. Lasagna ne compirà 28 ad agosto e ha tutte le potenzialità per esplodere. Io sento che ha questa possibilità. È già arrivato in Nazionale. Noi in lui crediamo molto”.

“Ha sempre fatto questo Magda. È laureata in business administration. Fa il suo mestiere e bene. Come lo fanno il nostro direttore generale Franco Collavino, Marino e l’imponente staff che abbiamo. Con lo stadio stiamo facendo miracoli, pur con tanti ritardi burocratici. Siamo sempre in lotta con la burocrazia. Mancano ancora due terzi di quel che vogliamo realizzare tra ristorante, bar, piscina. Abbiamo ventimila metri quadrati che aspettano le licenze. Le autorizzazioni. La città ha bisogno di una struttura come questa e quando avremo completato potrà davvero vivere in pieno 365 giorni l’anno. Come avete visto con la Dacia Arena, qui la voglia di lavorare e rimboccarsi le maniche non manca. Ma non mancano neppure gli ostacoli”.