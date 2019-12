Il Gazzettino: Cagliari, ultima spiaggia

Il punto de Il gazzettino sulla situazione in casa Udinese.

L’interpretazione della sfida allo Stadium è stata pessima. E non c’entra il potenziale della Juventus, di valore assoluto, perché l’undici di Luca Gotti è stato surclassato non solo sul piano del gioco e sul piano tecnico (come del resto era facilmente prevedibile), ma anche su quello caratteriale, per cui inevitabilmente si è verificato il disastro. Di questo passo, considerato che ci sono precedenti pericolosi nelle sfide con Atalanta, Roma e Lazio, i friulani rischiano di cadere nel burrone della lotta per non retrocedere. Avrebbe del clamoroso, perché l’organico su cui fa affidamento il nocchiero veneto non solo non è tra i più scadenti della serie A, ma dovrebbe consentire un cammino e una posizione di classifica decisamente migliori. Nel calcio però sono determinanti non soltanto la tecnica, ma anche la testa, il cuore e il gambe. Tradotto significa più attaccamento alla maglia, cosa clamorosamente mancata, pur rifiutando di credere che i bianconeri non si siano impegnati. Quando si gioca così male, anzi quando non si gioca affatto, sono tutti colpevoli. In primis l’allenatore, che evidentemente non è riuscito a preparare mentalmente la sfida di Torino come avrebbe dovuto e voluto, forse dando più credito ai suoi rispetto a ciò che di questi tempi meritano.

CROLLOInsomma, è stata un’altra ingloriosa tappa nella storia del calcio friulano. Non esistono scusanti: anche con l’avversario più forte era lecito attendersi ben altro comportamento da un complesso che apparso come un pugile sull’orlo del ko, quindi vulnerabilissimo. (…)