Il Gazzettino: Fofana e Pussetto pronti a fare la differenza

Fofana, che sino a due settimane fa aveva il chio- do fisso in testa di divorziare dal club dopo essere finito in panchina, ed essere stato ecces- sivamente criticato da tifoseria e critica, ora è rinato anche psi- cologicamente e vuole rimane- re. Evidentemente la fiducia di Gotti lo ha completamente recuperato. Dovesse ripetersi nei primi 5 mesi del 2020 ai livelli degli ultimi 180’, l’Udinese ne trarrebbe non pochi benefici. Perché Fofana quando è ispira- to ed è tranquillo diventa uno dei migliori interpreti di centro- campo del campionato. L’ivoriano piace all’Inter, e soprattutto al Torino. Ma rimarrà all’ovile, lo ripetiamo, ben sa- pendo che la sua quotazione potrebbe lievitare non poco, nel corso dei prossimi mesi.

L’ARGENTINO Come del resto quella di Pussetto, che non rientrava nei pia- ni di Tudor, ma che ora Gotti cerca di recuperare soprattutto a livello mentale (oltre che fisi- co e atletico), dato che negli ul- timi mesi non ha potuto allenarsi come avrebbe dovuto e voluto, per un problema alla caviglia. Il tecnico veneto, parlando dell’argentino, dice che con il tempo potrebbe pure agire da esterno. In realtà Pussetto è un attaccante che “lega” con la prima punta e che con la sua forza esplosiva e il suo cambio di marcia sa creare non pochi pro- blemi alle difese più munite. Non escluderemmo a priori che Gotti lo possa inserire ac- canto a Okaka nell’undici di partenza alla ripresa delle ostilità.