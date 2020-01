Il Gazzettino: Gotti alza le sue torri

La presentazione di Milan – Udinese sulle pagine del Gazzettino.

Di certo non ha perso il vizio del gol, chiedetelo al Cagliari, ed è diventato già leader in campo: il suo carisma genera rispetto, agendo da allenatore in campo con i compagni decisi ad assecondarlo in tutto. Il 2-0 con i sardi non è in frutto del caso, ma l’inizio del nuovo corso legato all’effetto Ibra. Attenzione a lui dunque, capace sempre capace di tirare fuori la magia e da limitare innanzitutto nel gioco aereo, al momento è la sua arma migliore con cui smista palloni d’oro oltre a cercare il gol. L’Udinese dispone delle torri Becao, Ekong e Nuytinck per opporsi ai duelli aerei dello svedese. Gotti ha fiducia nei suoi, per lui di negativo nella gara di Coppa contro la Juventus è stato il risultato e non l’atteggiamento, ma oggi cambierà radicalmente formazione. Dentro i nove elementi rimasti a Torino in panchina e fiducia agli undici che hanno vinto e convinto contro il Sassuolo, quasi tutti presenti anche nelle precedenti vittorie su Lecce e Cagliari. L’unico dubbio potrebbe riguardare l’attacco e vede in ballo Nestorovski e Lasagna; lo stesso dubbio emerso alla vigilia della sfida con il Sassuolo. Allora toccò a Kevin giocare titolare con risultati però non soddisfacenti, ma contro la Juve non è che Ilija ne abbia approfittato per meritarsi il posto quest’oggi. (…)