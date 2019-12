Il Gazzettino: Gotti punta tutto su Jajalo

Vanno curati i particolari soprattutto a livello mentale, nul- la deve essere lasciato al caso perché la gara di sabato potrebbe condannare l’ Udinese a rimanere vicinissima al baratro in caso di sconfitta. Al contrario il successo potrebbe significare la svolta, permettendo di affron- tare le sfide di Lecce e quella ca- salinga con il Sassuolo con rela- tiva tranquillità e con un pizzico di entusiasmo che di questi tem- pi in casa bianconera rappre- senta un optional, per poter ren- dere al top o quasi. Non ci sono se o ma che tengano. Il Cagliari è forte, ma vulnerabile. Vive un momento quasi magic. La scon- fitta con la Lazio, per come è maturata, potrebbe generare insicurezza negli uomini di Maran a parte il fatto che è possibi- le che l’1-2 con la Lazio coincida con un momento di flessione do- po tre mesi sfavillanti. Vanno pure evidenziate le qualità dei bianconeri che non sono certo quelle che contraddistinguono una squadra destinata a lottare sino in fondo per la sopravviven- za anche se i certi critici l’hanno già bocciata. Per loro c’è poco da salvare ed è questo forse il moti- vo per cui Luca Gotti nel dopo gara di Torino con la Juventus ha parlato di ambiente particolare e di pressioni che potrebbe- ro nuocere ai suoi uomini. L’ Udinese però è in grado di zitti- re chiunque, a cominciare da sabato, ma chiede aiuto a coloro che l’amano e che le sono sem- pre stati vicini. E nei momenti di difficoltà il popolo bianconero non ha mai fatto mancare il pro- prio incitamento che servirà co- me il pane contro i sardi. La gara è una specie di crocevia, se svolti in una strada tortuosa, il cammino sarà più che mai sof- ferto. Una specie di Via Crucis.