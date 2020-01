Il Gazzettino: L’Udinese torna all’antico dopo la Coppa

Il punto sull’Udinese alla vigilia della sfida al Milan sulle pagine del Gazzettino.

Pronti a riprendere a correre speditamente. Decisi a creare problemi al Milan gasato dal ritorno di Ibrahimovic. Desiderosi di farsi perdonare il fiasco in Coppa: i bianconeri si apprestano a indossare l’elmetto, il Milan verrà affrontato con il coltello tra i denti, affidandosi al collettivo e a Rodrigo De Paul, tornato ad alti livelli di un anno fa. Va ripetuta la prestazione fornita contro il Sassuolo, è quanto sta chiedendo Luca Gotti ai suoi. Ci si chiede solo se la figuraccia di Torino può in qualche modo condizionare la squadra. Riteniamo di no perché domani al match lunch del Meazza Gotti dovrebbe riproporre l’undici di domenica scorsa, per nove undicesimi diverso da quello sceso in campo all’Allianz Stadium. Ci sono comunque due dubbi, il primo riguarda l’attacco tra Nestorovski e Lasagna; entrambi non sono al meglio della forma e il favorito è Kevin. Il secondo riguarda la difesa. Nuytinck, dopo essere finito per un lungo periodo nel dimenticatoio con Tudor, ha sempre giocato con Gotti, anche a Torino. Avrebbe forse bisogno di rifiatare (nel qual caso giocherebbe De Maio), ma alla fine potrebbe fare gli straordinari perché l’olandese è l’unico per stazza a poter contenere Ibrahimovic nel gioco aereo. In casa Udinese stanno tutti bene, tranne Samir. Oggi la rifinitura si terrà alle 12,30 e alle 15,15 Gotti parlerà con i giornalisti. (…)