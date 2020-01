Il Gazzettino: L’undici di Milano verso la conferma

Il punto de Il gazzettino o sull’Udinese.

A Milano è stato il migliore, con una prestazione che non è sfuggita a Roberto Mancini in vista degli Europei, che per Kevin rimane un traguardo da raggiungere a tutti costi. A suon di gol, ovvio. In casa Udinese sembra aver vinto la concorrenza di Nestorovski anche se Luca Gotti tiene tutti sulle spine. Ma di certo Lasagna, 4 gol quest’anno, 22 da quando è a Udine, e gli altri titolari contro il Milan meritano fiducia anche domenica a Parma, contro un avversario che sembra meno temibile rispetto a quanto potrebbe far ritenere la sua posizione che occupa in classifica. Insomma c’è la possibilità di rialzarsi dopo lo scivolone la beffarda sconfitta a San Siro, determinata da un pasticcio generale della difesa a pochi secondi dal triplice fischio. Chi invece che a Milano è rimasto in panchina o ha giocato per pochi minuti, ha sostenuto ieri pomeriggio un test al Bruseschi durato un’ora (due tempi di 30′ ciascuno). I bianconeri hanno vinto per 3-0, ma al di là del risultato che contava ben poco, le risultanze non sono state quelle che si attendeva Gotti. La sgambata è stata organizzata (ma nelle prossime settimane ne seguiranno altre) per dar modo a chi gioca meno in campionato di mettere minutaggio nelle gambe e farsi trovare pronto in caso di bisogno, evitando prestazioni negative come quella in Coppa Italia contro la Juventus, minimizzata da Gotti; una pietosa bugia, non per nulla si è decisa la disputa di gare infrasettimanali per chi non ha i 90 minuti nelle gambe. Ieri sono stati commessi troppi errori specie nelle conclusioni. Nel mezzo Walace si è visto poco, idem Nestorovski e Teodorczyk in avanti (il polacco ha segnato le prime due reti, la terza è stata realizzata dal macedone), come non ci è piaciuto Ter Avest almeno per l’esibizione fornita nel secondo tempo. (…)