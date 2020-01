Il Gazzettino: Ora l’Udinese è chiamata a reagire contro il Milan

Apertura de Il Gazzettino sull’Udinese dopo il ko di Coppa.

Un pessimo spot. Nessuno si è salvato. Nemmeno Luca Gotti, che evidentemente ha esagerato con il turn over cambiando per nove undicesimi la formazione che aveva vinto e convinto domenica contro il Sassuolo ed é stato punito dal campo. La Juve a tratti ha ridicolizzato la sua squadra, nel secondo tempo sembrava che l’undici di Sarri si stesse allenando, stante la facilità con cui manovrava pur senza imprimere i ritmi indiavolati del primo tempo. È vero che l’obiettivo primario dell’Udinese è il campionato, quindi far rifiatare qualcuno che ultimamente ha tirato la carretta rientrava nella logica, ma stavolta Gotti ha esagerato. In molti non avevano benzina nelle gambe per correre, per lottare, è mancato anche l’animus pugnandi tutti hanno tirato indietro il piede per evitare il rischio di infortuni. Una figuraccia che, per certi versi, ricorda quella con l’Atalanta, oppure con la Roma.

Il giudizio della critica è stato unanimamente severo, sono fioccati anche i 4 perché l’Udinese ha inaugurato la sagra degli errori e degli orrori e la Juve ha ringraziato perché mai avrebbe pensato di aver vita così facile, lo dimostra il fatto che Sarri ha mandato in campo un undici parente prossimo di quello tipo rinunciando a far giocare alcuni giovani.

. (…)