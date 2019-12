Il Gazzettino: Samir tornerà a febbraio

Il punto sull’Udinese sulle pagine de Il gazzettino:

Il giocatore rientrerà a Udine oggi per valutare i tempi di recupero che comunque non saranno brevi. Per l’Udinese si tratta di un problema in più, meno male che nel reparto arretrato ci sono altri interpreti e in ogni caso Luca Gotti aveva già deciso di riconfermare Nuytinck nel ruolo di difensore di centro sinistra.

TERZO STOPSamir è abbonato ai problemi fisici. Trascurando quelli muscolari, nell’aprile 2017 era stato operato allo stesso ginocchio in seguito a un trauma contusivo che aveva interessato il menisco mediale, rimanendo fuori nelle 8 partite finali della stagione; peggio era andata nel novembre 2018, quando per la rottura dei legamenti della caviglia destra era rimasto fermo per 15 partite fino al 20 marzo scorso.

SEMA RECUPERATOIn compenso lo svedese ieri si è allenato regolarmente, il malanno muscolare che lo ha costretto a quasi un mese di stop è risolto, ma è evidente che la condizione generale del giocatore non può essere delle migliori. Per questo Sema dovrebbe partire dalla panchina e sulla corsia di sinistra dovrebbe essere riconfermato Stryger con Ter Avest a destra, ma non è nemmeno da escludere ipotesi al momento remota – l’utilizzo di Barak sulla sinistra, con Stryger riportato nel suo ruolo a destra. (…)