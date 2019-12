Messaggero Veneto: Di Natale il bomber della decade in A ora l’Udinese fa meno di un gol a partita

Apertura del Messaggero Veneto con il punto sulla situazione gol in casa Udinese.

Più di Higuain, più di Icardi, ma anche più di Immobile e Quagliarella. «Antonio Di Natale è il miglior marcatore della serie A in questa decade (125 gol). Immenso», ha twittato ieri la Opta, una delle organizzazioni che scompongono le partite, che analizzano i numeri e propongono le statistiche del calcio, anche per quanto riguarda il massimo campionato italiano. Il pallone – si è sempre detto – non è matematica, l’estro, la casualità, la singola giocata del campione sono variabili che condizionano il risultato è fanno di questo sport uno degli spettacoli più avvincenti e coinvolgenti per il pubblico, allo stadio o davanti a uno schermo, e per questo classifiche come quella diffusa da Opta ieri (la riproponiamo qui a fianco, ndr) diventano un’autentica fotografia degli spezzoni che hanno caratterizzato di questo decennio.Insomma, la grande Udinese del ciclo Guidolin, la squadra che ha infilato tutta una serie di piazzamenti di prestigio (un terzo, un quarto e un quinto posto tra il 2011 e il 2013) ha potuto accarezzare la Champions League, ha potuto frequentare l’Europa League, ha potuto spaventare le big grazie alle giocate di tantissimi talenti che sono state concretizzate da Totò, così come Napoli e Juventus hanno fatto con Higuain, così come è successo per la Lazio con Immobile, attuale capocannoniere delle serie A in una squadra che sta sorprendendo per continuità di rendimento.È un discorso che – calcisticamente parlando – rischia di sconfinare nel paradosso. Quello più classico: è nato prima l’uovo o la gallina? Parafrasando: è l’attaccante che fa gol e aiuta la squadra a centrare un risultato o è la squadra che aiuta l’attaccante a fare gol?