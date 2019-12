Messaggero Veneto: Gotti a sinistra ritrova la spinta di Sema

Apertura del messaggero Veento con la situazione in casa Udinese.

Occhio alla coincidenza, visto che nel giorno in cui l’Udinese ha ritrovato la piena disponibilità di Ken Sema, l’esterno svedese tornato ad allenarsi ieri in gruppo dopo oltre un mese, è arrivata anche la notizia dell’intervento chirurgico al menisco a cui ieri è stato sottoposto Samir. Non fosse altro che per la contemporaneità delle due notizie, una in “entrata” e una in “uscita”, con Samir operato ieri dal professor Mariani a Villa Stuart e difficilmente rivedibile in campo prima di un mese, si potrebbe appunto pensare a una semplice coincidenza, invece quello di ieri potrebbe diventare uno snodo davvero cruciale, perché legato a quella fascia sinistra da cui ultimamente l’Udinese ha legato spesso le sue alterne fortune. Come non pensare, infatti, alla prima e fin qui unica vittoria di Gotti nata a Marassi sul campo del Genoa, là dove fu proprio Ken Sema a far svoltare, mettendo la freccia con il gol del sorpasso (1-2) a pochi minuti dalla fine, prima del tris di Lasagna? E come non confrontare quell’episodio decisivo, in positivo, con le difficoltà invece riscontrate a posteriori dopo l’uscita di scena dell’esterno svedese, che fino al giorno del suo infortunio (18 novembre) in nazionale era sempre stato impiegato? Chi ne perse il posto subito dopo, con lo Stryger Larsen apparso contenitivo come una fascia poco elastica in casa della Sampdoria, non solo non ha garantito smalto e profondità a sinistra, ma ha pure fatto qualche danno di troppo, come il “povero” Samir che a Roma con la Lazio incappò in una giornata davvero negativa, al pari dei suoi compagni. (…)