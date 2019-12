Messaggero Veneto: Il futuro dell’Udinese ruota attorno ai tre punti in palio oggi con il Cagliari

Apertura del Messaggero Veento con il punto sull’Udinese che attende il Cagliari.

Ricordate lo Shangai, il giochino dei bastoncini colorati da raccogliere pezzo dopo pezzo senza muovere l’improvvisata “catasta”? Ecco, l’Udinese oggi si ritroverà davanti a quello che la sorte potrebbe far diventare anche un rompicapo impossibile da risolvere, o viceversa. Prendete, per esempio, il caso di un’augurabile vittoria contro il Cagliari. Là, nella stanza dei bottoni, le decisioni su cosa fare in vista della scelta definitiva sull’allenatore e sul mercato potrebbero essere prese con calma, meno “di pancia”, quello che accadrebbe in caso di patarac nell’anticipo di oggi allo stadio Friuli per quella che sarà l’ultima partita dell’anno solare.Gli scenariParliamoci chiaramente. Come era nell’aria – in assenza di “impennate” -, la classifica dell’Udinese si è fatta via via sempre più complicata. D’altra parte la vittoria manca dall’ormai lontano 3 novembre, quando Gotti, alla sua prima uscita da “titolare”, espugnò Marassi, sponda genoana. Da allora soltanto due punti grazie ai pareggi casalinghi con Spal e Napoli, amari per diversi motivi: il primo perché arrivato senza produrre grande palle gol contro l’ultima in classifica, il secondo perché una vittoria scacciacrisi è sfuggita di mano ai bianconeri solo per colpa di un errore evitabile. Con questi presupposti è facile capire che i tre punti sono fondamentali oggi. Chiudere l’anno solare a quota 18 vorrebbe dire guardare alla trasferta di Lecce e al successivo impegno casalingo con il sassuolo, nell’ultima giornata del girone d’andata, senza vivere nel dramma (sportivo, per carità). (…)