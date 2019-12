Messaggero Veneto: La peggiore difesa degli ultimi 4 anni

apertura del Messaggero Veento con la statistica che vede l’Udiense ultima difesa degli ultimi anni,.

D’accordo che il calcio non è scienza e soprattutto matematica, con l’imponderabile ruzzolio di un pallone a farla da padrone, ma spesso sono proprio i numeri a offrire una chiave di lettura sulle scelte fatte, consigliandone di nuove, a certificare lo stato di salute di squadre e giocatori. É con questa premessa che vanno analizzati i “big data” dell’Udinese relativi agli ultimi quattro campionati e mezzo, a cominciare quindi dalla stagione ’15-’16, quando per la prima volta, dopo anni di campagne europee, lo spauracchio della retrocessione fece capolino sulla squadra prima allenata da Colantuono e poi da De Canio. Da allora a oggi se ne sono succeduti di allenatori e di giocatori, ma soprattutto è cominciato un declino certificato da numeri impietosi, che a leggerli oggi, a due soli punti dal terzultimo posto dopo le prime 16 giornate, richiamano a un’emergenza da non sottovalutare. E allora viene la pelle d’oca a scoprire che l’Udinese ha la difesa più perforata degli ultimi anni, con 221 gol incassati nelle 136 partite che si sono succedute dalla prima giornata della stagione ’15-’16, per una media di 1.6 gol al passivo a partita, condite da sole 35 vittorie e 72 sconfitte. Nessuna delle 14 squadre che da allora hanno sempre mantenuto la massima categoria ha fatto peggio, con la Sampdoria a quota 214 e il Sassuolo a 212, in scia dei bianconeri. Dal calcolo, infatti, vanno infatti tolte le squadre che sono retrocesse o che sono state promosse. Tutti numeri a cui ha ovviamente contribuito anche l’ultima Udinese di Gotti, con i 10 subiti sotto la gestione del tecnico polesano, di cui 8 nelle ultime tre trasferte. (…)