Messaggero Veneto: L’Udinese piace più della sua classifica: è 12ª per l’affluenza dei tifosi allo stadio

L’apertura del Messaggero Veneto con una statistica sulle presenze in casa Udinese.

Guardi i numeri e puoi davvero dire che l’Udinese piace più della classifica che ha prodotto nei primi 17 turni di questo campionato. La squadra che stasera si radunerà per riprendere la preparazione in vista della trasferta di Lecce nel giorno dell’Epifania è 14ª, grazie ai tre punti strappati al Cagliari nell’ultimo turno prima di Natale, punti che le hanno permesso di mettere la freccia sulla Fiorentina, sulla Sampdoria e proprio sul Lecce.A livello invece di affluenza allo stadio Friuli, invece, il club bianconero è al 12º posto di questa particolare graduatoria stilata da Stadiapostcards.com che misura, per certi versi, la passione di ogni singola piazza. E quella di Udine continua a “battere”, nonostante i risultati e il gioco, tutt’altro che accattivanti negli ultimi cinque anni: avere una media spettatori superiore a squadre di grande rendimento come l’Atalanta (che paga anche la ristrutturazione dell’impianto, le due gare sul “neutro” di Parma non sono state conteggiate), di tradizione come la Samp e l’Hellas, è di sicuro un particolare che fotografa il cuore del popolo bianconero, sempre pronto a riposndere presente anche se adesso il core business della galassia Pozzo è a Londra, in quel di Watford.Al di là di quest’appunto sulla parabola del progetto tecnico Udinese, bisogna sottolineare che comunque la società, attraverso la realizzazione di uno stadio modello come quello dei Rizzi e grazie alle numerose iniziative che richiamano sempre nuovi tifosi al botteghino oltre a 13.880 abbonati (…)