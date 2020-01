Messaggero Veneto: Pordenone l’altro sogno, 7 mila fissi allo stadio Friuli

Il punto sul Pordenone sulle pagine del Messaggero Veneto:

Il pareggio-beffa di Frosinone è già stato messo alle spalle. Il Pordenone ha da ieri messo nel mirino la gara di sabato col Pescara, in programma alle 15 al Friuli. Sarà un test per i neroverdi e, inoltre, per constatare l’interesse nei confronti del gruppo di Tesser, sia alla luce dei risultati sia viste le quasi 7.000 presenze dell’ultima sfida casalinga, giocata lo scorso 29 dicembre con la Cremonese. Considerato che, quel giorno, non si disputavano altre partite in zona e che si trattava di una domenica ancora “natalizia”, molto probabilmente quella cifra rappresenterà il picco stagionale. Tuttavia, si tornerà a un numero vicino alla media stagionale di spettatori (quasi 3.700) spettatori oppure si arriverà a quota 5.000, vale a dire l’obiettivo dichiarato da mesi da parte di Mauro Lovisa?MATURITàLa passione verso il club neroverde è cresciuta di anno in anno. Nel 2014-’15, prima stagione di Lega Pro dopo più di un decennio tra i dilettanti, al Bottecchia si registrava una media di 734 presenze. Torneo dopo torneo il numero è aumentato, sino ad arrivare ai 1.784 del 2018-’19, annata coincisa con la promozione in B. Il vento è cambiato, dato che si è saliti sino ai 3.658 spettatori di media attuali, 17º risultato in categoria: peggio stanno facendo Venezia (3.588), Juve Stabia (3.553) ed Entella (2.079). A metà dicembre il club neroverde si trovava al penultimo posto, in questa speciale classifica. È chiaro che i 6.856 tifosi che si sono presentati a Pordenone-Cremonese hanno permesso alla società di Mauro Lovisa di fare un bel salto in avanti, superando due realtà come quella lagunare e quella campana. (…)