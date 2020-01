Messaggero veneto: Pordenone, tentazione Boccalon titolare

Il punto sul Pordenone che attende il Pescara sulle pagine del Messaggero Veneto:

Sarà un traghettatore – come pare – oppure rimarrà sulla panchina del Delfino? Un interrogativo che sarà sciolto dopo l’esito della gara odierna, che la squadra di Tesser potrebbe affrontare con il nuovo centravanti dall’inizio (è in ballottaggio con Candellone) e, inoltre, supportata dai favori del pronostico, dettati dall’imbattibilità casalinga ma pure dalla volontà di ottenere la vittoria che otto giorni fa avrebbe meritato: l’arbitro, con le sue decisioni, ha inciso sul risultato.MOTIVAZIONIBisogna tenere in conto inoltre il desiderio di mantenere alle proprie spalle in classifica il Crotone, arrivato a un solo punto di distacco grazie all’affermazione di Cosenza (viziata dal gol, clamoroso, non assegnato ai rivali). Si tratta di argomenti importanti, che hanno caratterizzato lo scorso turno, ma non considerati da Attilio Tesser nella preparazione del match.«Non sentiamo la necessità di rifarci per quanto successo – ha detto l’allenatore -. Sono episodi che appartengono al passato e che non serve tenere in conto. Noi dobbiamo solo pensare a noi stessi, a disputare un’ottima prestazione, ricordando bene chi troveremo di fronte. Sappiamo benissimo che il Pescara ha cambiato tecnico e siamo anche consapevoli che si tratta di una formazione con grande qualità, reduce da un’ottima partita al di là della sconfitta che ha subìto».Sicuramente il Pordenone visto allo Stirpe può recitare un ruolo da protagonista anche oggi: «Non dobbiamo cullarci su quanto abbiamo fatto, sarebbe un problema – è stata la premessa di Tesser -. L’importante è continuare così, con la stessa mentalità».LE SCELTEPotrebbe scoccare l’ora di Bocalon. Stante l’indisponibilità di Ciurria, ieri il tecnico del Pordenone non ha escluso la possibilità di vedere l’ex Venezia dal 1′. (…)