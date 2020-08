MV: “Barak-Torino c’è la formula Roma su Musso e Lasagna”

L’analisi sul mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Il mercato dell’Udinese aspetta di capire quali saranno le prossime uscite per poi rispondere con un affare in entrata. Antonin Barak ormai è in uscita, il ceco piace al Torino. Con la formula dei due mediani, i nomi dei possibili arrivi, il bolognese Godfred Donsah e il leccese Jacopo Petriccione, sarebbero inquadrabili in chiave tattica nell’Udinese che verrà. Al pari di Nacho Pussetto. A quel punto, tuttavia, bisognerà ragionare anche sulle punte. Il più duttile è senza dubbio Kevin Lasagna, elemento che è però anche il più chiacchierato a livello di un possibile addio. Gli ultimi “rumors” riferiscono di un interesse della Roma. Negli ambienti giallorossi si parla anche di Juan Musso per sostituire Pau Lopez. Per il suo portiere Gino Pozzo vorrebbe almeno 20-22 milioni più bonus, anche se preferirebbe tenerselo per questa stagione. La cessione, tuttavia, non è un tabù, tanto che c’è anche l’Udinese dietro a Esteban Andrada, 29 anni, portiere del Boca che costa circa 10 milioni”.