MV: “Barak vota per il Parma di Liverani”

L’analisi del Messaggero Veneto in edicola oggi:

“Altro che nuovo inizio a Udine. Antonin Barak non vede l’ora di lasciare il Friuli, specie adesso che Fabio Liverani ha manifestato l’intenzione di volerlo a tutti i costi nel centrocampo del Parma. Il neo direttore sportivo gialloblù Marcello Carli si è già messo in contatto con i dirigenti bianconeri per comunicare l’interesse del club emiliano, soprattutto dopo avere incassato con grande entusiasmo il gradimento del biondo centrocampista, diventato papà del piccolo Antonin junior l’11 agosto. Barak ha fatto il diavolo a quattro pur di lasciare l’Udinese in autunno, bussando ripetutamente alla porta del d.t. Pierpaolo Marino, chiedendo di essere ceduto fino a essere accontentato a gennaio, quando Gino Pozzo decise di girarlo ai salentini con la formula del prestito secco, con la speranza che il giocatore potesse rivalutarsi anche in prospettiva mercato, giocando con un minimo di continuità. E così è andata, considerate le 16 partite disputate pre e post lockdown, condite da due gol e un assist all’attivo. Ecco perché adesso Barak non vede l’ora di tornare dall’allenatore che lo ha rilanciato e di vestire il gialloblù dopo avere sfiorato il granata del Toro fino a pochi giorni fa”.