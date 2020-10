MV: “Colpo grosso dell’Udinese: arriva Deulofeu Makengo è il rinforzo per il centrocampo”

L’analisi dei colpi del mercato bianconero nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Adesso sì che ci si potrà finalmente divertire. Perché gli ultimi colpi messi insieme ieri sono da urlo, a cominciare da quel Gerard Deulofeu cercato da Fiorentina e Napoli, ma che Gino Pozzo ha invece spedito all’Udinese. Adesso sarà compito di Gotti sfruttarne le caratteristiche, trovare i giusti moduli per aggredire e non subire più le partite, ma non crediamo di sbagliarci nell’affermare che l’Udinese potrà permettersi di svariare dal 3-5-2 al 3-4-3 avendo davvero tutti gli uomini per passare anche alla linea a quattro (dal 4-3-3 al 4-2-3-1), sfruttando anche le cinque sostituzioni con cui si può cambiare mezza squadra. Deulofeu è arrivato in prestito secco, così come Pussetto. Alla fine Gino Pozzo ha deciso di allestire un’Udinese altamente competitiva tenendo fede alla sinergia col Watford, i rinforzi, quelli veri, adesso arrivano dal club inglese e non viceversa. Il nome altisonante di Deulofeu ha fatto passare in secondo piano l’ingaggio di Viktor Makengo, il mediano Under 21 della nazionale francese è una scommessa per il futuro”.